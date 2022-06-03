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ابنة مفيد فوزي تكشف عن تطورات حالته الصحية

3 - يونيو - 2022
الاعلامي مفيد فوزي

الاعلامي مفيد فوزي

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كشفت حنان مفيد فوزي ابنة الإعلامي الكبير مفيد فوزي تطورات حالة والدها الصحية عقب خروجه من المستشفى.

وقالت حنان في تصريحات صحفية: “والدي بخير ويشعر بتحسن كبير لكنه لا يزال في مرحلة التعافي بعد مغادرة المستشفى وهو في منزله الآن”.

وأضافت حنان: “حتى هذه اللحظة لا يستخدم تلفونه الشخصي لحين الاطمئنان عليه بشكل كامل وبعد ذلك سيواصل عمله بالظهور في فقرته الثابتة بقناة النهار ولكن لم نحدد موعد عودته بشكل نهائي حتى الآن”.

وكان الإعلامي مفيد فوزي تعرض لأزمة صحية منذ عدة أيام وحجز في أحد المستشفيات وتلقى الرعاية المطلوبة وخرج بعد تحسن صحته.

هذا وقد كشفت مصادر مقربة من الإعلامي الكبير مفيد فوزي، عن تعرضه لوعكة صحية، نُقل على أثرها لأحد المستشفيات الكبرى داخل القاهرة، حيث يخضع لبعض الفحوصات الطبية والتحاليل.

وتعد هذه الوعكة الصحية هي الثانية للإعلامي الكبير مفيد فوزي في أقل من 4 أشهر، حيث تعرض من قبل في أواخر شهر يناير الماضي لكسر بالكتف، واتضح أن حالته لا تسمح بالتدخل الجراحي وأنه فقط سيقوم بعمل علاج طبيعي فقط.

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