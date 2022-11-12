ابنة مفيد فوزي تكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدها

كشفت الكاتبة حنان فوزي، تفاصيل الحالة الصحية لوالدها الإعلامي القدير “مفيد فوزي”، وذلك بعد خضوعه، لجراحة عاجلة، لإصابته بمرض بسبب وجود سائل في القنوات المرارية.

وقالت حنان في تصريح صحفي: “الحمد لله والدي أجرى الجراحة يوم الخميس، وخرج منها، وهو الآن في مرحلة التعافي”.

وأوضحت ابنة مفيد فوزي، أن والدها عاد إلى المنزل بعد العملية، خاصة أن العملية كانت بواسطة المنظار، لذلك لم يمانع الطبيب من عودته إلى المنزل.

وتقدمت حنان فوزي بالشكر لكل من سأل عن والدها، واطمأن عليه سواء من وسائل الإعلام والصحافة أو من الجمهور.

وكان الإعلامي مفيد فوزي، قد كشف إنه يعاني من آلام شديدة منذ فترة بسبب القنوات المرارية، الأمر الذي يتطلب إجراء عملية توسيع له.

وكان قد قال : “عشت الآلم، والألم في سني صعب ومش مرغوب، لكن الأصدقاء وبنتي حنان مفيد كانوا حريصين يعرفوا حالتي الصحية ويطمئنوا عليا، قيمتي صنعت من الجمهور وأنا لم أصنعها فهي من صناعة الجمهور”.