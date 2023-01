ابن أنجلينا جولي وبراد بيت يعمل متخفياً وباسم مستعار

كشفت صحيفة “بيج سيكس” المهتمة بأخبار المشاهير، أن “باكس”، ابن أنجلينا جولي وبراد بيت، يعمل سرا باسم مستعار، دون الاعتماد على اسم عائلته الشهير.

وقالت الصحيفة إن باكس الذي يبلغ من العمر 19 عاما، يعمل كفنان “تجريدي” مستخدما اسم “إمبتو” Embtto، ويستعد حاليا لإقامة معرض فني في تل أبيب.

وتبين أن “باكس” يستخدم “وسائط العملية الرقمية” لتنفيذ أعماله، التي وصفت بأنها أقرب للفن التجريدي.

وكانت أنجلينا جولي قد تبنت ابنها “باكس” من “تشي مسنه” في فيتنام، عام 2007.

وأنهى “باكس” دراسته الجامعية عام 2021، إلا ا٦نه لم يرتد حفل التخرج رغبة في تجنب المصورين والصحفيين.

وقالت مصادر إن “باكس” أظهر اهتماما بالمجال الإبداعي خلال السنوات الأخيرة، حيث عمل في العديد من أفلام والدته، وأبرزها Without Blood و First They Killed My Father.