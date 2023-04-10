ابن سيرين عبد النور محط اهتمام الجمهور.. والسبب؟

احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بعيد الفصح مع عائلتها من داخل منزلها، ووثّقت طريقة لعب طفلها كريستيانو بتكسير البيض الملوّن.

وشاركت متابعيها عبر خاصية “الستوري” بمقاطع فيديو عفوية لطفلها وهو يختار من سلة البيض واختار اللون الأزرق وراح يلعب مع جده ووالده فريد رحمة وشقيقته تاليا لعبة تكسير البيض ويشعر بالفخر والاعتزاز بعد فوزه عليهما.

وبدا الطفل في غاية السعادة بعد فوزه على الجميع قبل أن تقوم شقيقته بكسر البيضة الخاصة به ليشعر بالحزن والصدمة ويبكي بحرقة وركض إلى خارج الغرفة بينما حاولت سيرين تهدئته وقالت بطرافة “ييي على قامتك”، وقالت لابنتها بعفوية “بدي كسرك يا تاليا”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقاطع العفوية التي نشرتها سيرين وخطف طفلها الأنظار بعفويته وتصرفاته البريئة، وأشادوا بطريقة الفنانة اللبنانية في التعامل واللهو مع أطفالها، وأثنوا بعلاقتها المميّزة معهما.