ابن محمود ياسين يكشف حقيقة ما حدث مع نجلاء فتحي وعادل إمام

شائعات كثيرة خرجت بعد وفاة النجم المصري محمود ياسين، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام بخبر منع الفنانة نجلاء فتحي المقربة من عائلة ياسين من تأدية واجب العزاء، وكذلك تحدثت الكثير من الشائعات عن خلاف حاد نشب بين ابنة محمود ياسين “رانيا” وابنة الراحلة رجاء الجدواي خلال العزاء.

ومن جهة أخرى تحدث شائعات إضافية عن مشكلة حدثت مع “الزعيم” عادل إمام أثناء وصوله إلى عزاء محمود ياسين، كل هذه الشائعات كان لها ردا من السيناريست والفنان عمرو محمود ياسين الذي كتب توضيحا مطولا على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك” .

وقال عمرو ردا على 3 شائعات، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي: “إشاعة سخيفة على السوشيال ميديا يتبناها بعض أصحاب قنوات اليوتيوب اللي بتحب تعمل ترندات وتألف كلام فاضي، مفاد الإشاعة إن أنا وأمي وأختي رفضنا إن الفنانة الكبيرة الغالية علينا جميعا نجلاء فتحي تحضر عزاء الوالد رحمة الله عليه.. طبعا أنا مذهول من التأليف والتلفيق والقدرة الرهيبة على الكذب واختلاق القصص الوهمية. شيء في منتهى السخافة”.

وتابع موضحا “أولا: الفنانة نجلاء فتحي مبتعدة عن الظهور في المناسبات العامة من فترة، ثانيا: هي مقربة من الأسرة وبينا وبينها صلة نسب.. فا إيه السذاجة والعبط ده؟! والمشكلة إن الناس بتصدق.. الكلام ده غير حقيقي والسيدة نجلاء فتحي قامت بواجب العزاء تليفونيا ولها منا كل التقدير والحب والاحترام”.

وأضاف عمرو “وأحب أضيف كمان إن في إشاعة برضه إن في مشكلة حصلت مع الفنان عادل إمام لما وصل العزاء ده برضه محصلش، الفنان عادل إمام لم يحضر العزاء وحضر نجله المحترم رامي إمام”.

وردا على ما تردد بشأن انفعال الفنانة رانيا محمود ياسين على ابنة الفنانة رجاء الجداوي، كتب عمرو “وأيضا حكاية أن شقيقتي رانيا اتخانقت مع أميرة مختار ابنة الراحلة العزيزة رجاء الجداوي.. ده برضه محصلش نهائي وكان حوار بينهم عادي جدا، واتقوا الله في الكلام اللي بتقولوه للناس يا بتوع الترندات البايخة”.

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء قبل الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.