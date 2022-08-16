نجل نعيم عيسى يكشف تجاهل نقابة المهن التمثيلية لوالده

لا يزال اسم الفنان المصري نعيم عيسى يتصدّر ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشف عن تفاصيل أزماته التي يمر بها سواء حالته المادية أو الصحية.

وأوضح عيسى أن المرتّب الشهري الذي يحصل عليه من نقابة المهن التمثيلية لا يسد احتياجات معيشته أو مصاريف علاجه عقب ابتعاده عن الساحة الفنية، كما اشتكى من قلة فرص العمل بسبب عزوف المخرجين عن الاستعانة به في الأعمال الفنية.

وتواصلت “النهار” مع نجله سامي لمعرفة رد فعل والده بعد تحقيق حلقته التلفزيونية أصداء واسعة عبر السوشيل ميديا، فأكد أنه سعد كثيراً بدعوات الجماهير له، حيث لم يكن يتوقع أن تحقق الحلقة هذا الانتشار الكبير بسبب غيابه عن الشاشة لسنوات طويلة.

وعن سبب بكائه على الهواء، أكد أنّ والده “فوجئ بعرض إعداد البرنامج لصور والدتي التي توفيت منذ أشهر، فلم يتمالك نفسه ليدخل في نوبة بكاء، حيث استمرت عشرتهما أكثر من ستين عاماً.”

أما رد فعل الوسط الفني عامة، ونقابة المهن التمثيلية خاصة بعد اللقاء، فكشف عن أن هناك تجاهلاً تاماً، إذ لم يتواصل معهم أحد أو يسأل عن والده، عكس ما كان متوقعاً، لافتاً إلى أن النقابة حتى هذه اللحظة لم تبد أي رد فعل تجاه المطالب التي نادى بها والده.