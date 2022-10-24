اتبعوا هذه النصائح لمواجهة خطر الإنزلاق أثناء القيادة

أوردت مجلة السيارات “أوتو جازيته”، أن القيادة على طريق زلق بالماء أو الطين خلال الخريف والشتاء يرفع خطر حدوث الانزلاق المائي الناتج عن فقدان السيطرة بشكل جزئي أو كلي على السيارة.

ولمواجهة خطر الانزلاق المائي، أوصت المجلة الألمانية بتجنب مناورات الكبح والتوجيه الشديدة، مشيرة إلى أن أنظمة الحماية من الانزلاق مثل ESP لا تمنع الانزلاق المائي، إذا فقدت الإطارات اتصالها بالطريق. وعموماً، يحدث الانزلاق المائي على المحور الأمامي، وتتبعها العجلات الخلفية بعد ذلك.

ويراعى أيضاً عند السير على الطرقات الموحلة أو الزلقة تقليل السرعة قدر الإمكان، وتجنّب الطرقات المتعرّجة والمائلة والانعطافات الشديدة والضغط على دواسة الكبح بشدة. ولتشبث أكبر بالطريق، ينبغي ألا يقل عمق مداس الإطار عن 1.6 ملم.