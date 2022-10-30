الأحد 5 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 30 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتجاهان لبرشلونة في الميركاتو الشتوي

منذ 7 دقائق
نادي برشلونة

نادي برشلونة

موقع kooora
A A A
طباعة المقال

تناول تقرير صحفي إسباني تحركات برشلونة المتعلقة بسوق الانتقالات المقبلة في كانون الثاني 2023.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن إدارة برشلونة تخطط لدخول الميركاتو الشتوي، لتعزيز تشكيلة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق.

وأضافت: “إدارة برشلونة تخطط لضم لاعب وسط، وظهير أيمن في كانون الثاني المقبل”.

كما لفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة لن يواجه قيودات كبيرة من رابطة الليغا، حال ضم لاعبين جدد خلال الشتاء، موضحةً أن “استمرار هذا الأمر في الميركاتو الصيفي ليس مضمونا”.

ويعاني برشلونة من أزمة في مركز الظهير الأيمن عقب إصابة أندرياس كريستينسن ورونالد أراوخو، واضطرار تشافي لاستخدام جول كوندي في مركزه الأصلي بقلب الدفاع.

    المزيد من منوعات

    لاعب إنتر ميلان "ستيفان دي فري"
    إنتر ميلان ينتزع ثلاثية نظيفة من سامبدوريا
    روبرت ليفاندوفسكي
    هدف ليفاندوفسكي ينقذ برشلونة في الوقت القاتل
    من مباراة ليفربول أمام ضيفه ليدز
    (2-1).. هزيمة صادمة لفريق ليفربول أمام ضيفه ليدز

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    منشقون عن التيار يشكلون جبهة ضد باسيل.. ومفاجأة في الأسماء!
    إليسا
    بالفيديو: إليسا تدعم شيرين وتؤدي أغنية "مشاعر" في موسم الرياض
    بعبدا
    استعدادات لمشهد غريب لا يقر به العرف ولا الدستور!