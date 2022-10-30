اتجاهان لبرشلونة في الميركاتو الشتوي

تناول تقرير صحفي إسباني تحركات برشلونة المتعلقة بسوق الانتقالات المقبلة في كانون الثاني 2023.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن إدارة برشلونة تخطط لدخول الميركاتو الشتوي، لتعزيز تشكيلة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق.

وأضافت: “إدارة برشلونة تخطط لضم لاعب وسط، وظهير أيمن في كانون الثاني المقبل”.

كما لفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة لن يواجه قيودات كبيرة من رابطة الليغا، حال ضم لاعبين جدد خلال الشتاء، موضحةً أن “استمرار هذا الأمر في الميركاتو الصيفي ليس مضمونا”.

ويعاني برشلونة من أزمة في مركز الظهير الأيمن عقب إصابة أندرياس كريستينسن ورونالد أراوخو، واضطرار تشافي لاستخدام جول كوندي في مركزه الأصلي بقلب الدفاع.