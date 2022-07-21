اتحاد محترفي التنس يلغي عدة بطولات في الصين!

قال اتحاد محترفي التنس الخميس إنه قرر إلغاء بطولة شنغهاي للأساتذة وثلاث بطولات أخرى للرجال كانت مقررة في الصين هذا العام بسبب قيود كورونا المطبقة في البلاد.

وضمن إجراءات صحية صارمة استضافت الصين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير شباط الماضي لكن معظم الأحداث الرياضية الدولية الأخرى التي كانت مقررة في البلاد هذا العام إما ألغيت أو تأجلت.

وقال اتحاد محترفي التنس في بيان “هذا يعني ثالث إلغاء لبطولات المحترفين في الصين والتي كانت في العادة تقام خلال سبتمبر وأكتوبر والتي أقيمت لأخر مرة في2019 قبل تفشي الجائحة”.

وحتى 20 يوليو تموز الجاري أكدت الصين ظهور 228180 حالة إصابة بالعدوى مع ظهور الأعراض منذ تفشي العدوى في ديسمبر كانون الأول 2019.

ورغم أن هذا العدد قليل مقارنة بالمعدلات العالمية فإن السلطات في الصين تطبق إجراءات وقائية وصحية صارمة للحد من انتشار العدوى بينما خففت دول أخرى القيود واختارت التعايش مع الفيروس.

وأقيمت بطولتا فرنسا المفتوحة وويمبلدون مؤخرا دون أي قيود صحية وكان من المفترض أن يوافق اللاعبون على التوجه إلى الصين في حالة عدم الخضوع لعزل صحي.

ولا توجد بطولات لاتحاد محترفات التنس في الصين هذا العام في ظل الخلاف بين الاتحاد وبكين حول سلامة اللاعبة الصينية بينغ شواي بعد أن أتهمت الأخيرة مسؤولا كبيرا سابقا بالاعتداء عليها جنسيا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وبعد إلغاء بطولات الرجال في الصين قرر اتحاد محترفي التنس الموافقة على إقامة ست بطولات فئة 250 نقطة لمرة واحدة هذا العام.

وإلى جانب بطولة شنغهاي للأساتذة كان من المقرر أن تستضيف الصين بطولات تشينجدو وتشوهاي (بداية من 26 سبتمبر كانو الأول) والصين المفتوحة بداية من الثالث من أكتوبر تشرين الأول.