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اتصل بالشرطة ليبلغ عن سرقة منزله.. فوقع بشرّ أعماله!

منذ 39 دقيقة
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية

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تلقت الشرطة البريطانية في “وادي التايمز”، جنوب شرقي إنجلترا بلاغاً من أحد المواطنين حول سرقة منزله، إلا أن الأمر انتهى باعتقاله هو.

وفي التفاصيل التي كشفت عنها صحيفة “ديلي ميل”، فقد أقدم تاجر تاجر مخدرات على “أغبى فعل يمكن تصوره”.

أقدم تاجر مخدرات يدعى جيمس بومونت، البالغ من العمر 38 عاما، على “أغبى فعل يمكن تصوره”، حيث اتصل بالشرطة ليبلغها أن شخصا ما دخل منزله وسرق المخدرات، التي كان يخبئها داخله.

ولم يقف بومونت عند هذا الحد، بل قدم لعناصر الأمن قائمة بالمخدرات المسروقة، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والكيتامين، مما أدى إلى اعتقاله في الحال.

وعثرت الشرطة داخل منزله على مخدرات من الفئة الأولى، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والميثامفيتامين وعقار “إل إس دي”، إلى جانب مخدرات من الفئة الثانية، مثل القنب الهندي والكيتامين ومخدرات من الفئة الثالثة، مثل إيتيزولام.

وأثناء مثوله أمام محكمة أكسفورد كراون، يوم الإثنين، أقر بومونت بأنه مذنب في حيازة المخدرات بقصد توزيعها.

وقال محاميه إن جيمس “يعاني بشدة من اضطرابات في الصحة العقلية”.

وذكر أحد المعلقين على هذه الواقعة: “هذا أغبى فعل يمكن تصوره على الإطلاق”.

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