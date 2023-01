"اتفاق شفوي".. ماذا حصل بين ميسي وباريس سان جيرمان؟

كشف الصحافي الرياضي الإيطالي، فابرزيو رومانو، اليوم الثلاثاء، أنّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي توصلا إلى اتفاق شفوي لتمديد العقد بينهما.

فقد كتب فابرزيو رومانو على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه سيكون هناك اجتماع من أجل مناقشة مدة العقد والراتب وغيرها من التفاصيل.

Lionel Messi and Paris Saint-Germain have verbal pact to continue together. 🔴🔵🇦🇷 #PSG

There will be a new meeting with his camp to discuss length of contract, salary and more.

Nothing signed this week, no rush as the plan is already clear: Messi will continue in Paris. pic.twitter.com/OAEgWA58cX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2023