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"اتفاق شفوي".. ماذا حصل بين ميسي وباريس سان جيرمان؟

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 3 - يناير - 2023 8:02 مساءً
ميسي

ميسي

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كشف الصحافي الرياضي الإيطالي، فابرزيو رومانو، اليوم الثلاثاء، أنّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي توصلا إلى اتفاق شفوي لتمديد العقد بينهما.

فقد كتب فابرزيو رومانو على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه سيكون هناك اجتماع من أجل مناقشة مدة العقد والراتب وغيرها من التفاصيل.

رومانو، وهو صحافي متخصص في الانتقالات، قال إنّه لن يكون هناك توقيع على الاتفاق هذا الأسبوع، وأضاف: “لا داعي للاستعجال، لطالما أن الأمور بالفعل واضحة. ميسي مستمر مع باريس (سان جيرمان)”.

هذا ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي (35 عامًا) مع النادي الباريسي في حزيران/ يونيو المقبل.

ووصل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، قادمًا من برشلونة الإسباني الذي أمضى فيه 21 عامًا.

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