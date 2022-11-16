الأربعاء 22 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 16 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتهامات جديدة بانتهاكات جنسية لكيفين سبيسي في بريطانيا

منذ 17 دقيقة
كيفين سبيسي

كيفين سبيسي

A A A
طباعة المقال

أجازت هيئة الإدعاء العام البريطانية اليوم الأربعاء توجيه 7 اتهامات إضافية ضد الممثل الأميركي كيفين سبيسي الحائز على جائزة أوسكار، في عدد من الاعتداءات الجنسية ضد رجل بين عامي 2001 و2004.

وتشمل الاتهامات الجديدة اتهاما بإجبار شخص على الانخراط في نشاط جنسي دون رضاه، واتهامات أخرى منها الاعتداء الجنسي. وتأتي الاتهامات الجديدة في أعقاب مراجعة الأدلة التي جمعتها الشرطة البريطانية.

ووُجه لسبيسي (63 عاما) اتهامات سابقا في خمس انتهاكات في بريطانيا، أربعة منها بالاعتداء الجنسي عن طريق اللمس، واتهام أخطر يتمثل في إجبار شخص على الإنخراط في نشاط جنسي كامل دون موافقته.

وكان محاميه قد قال في حزيران إن سبيسي ينفي بشدة هذه المزاعم بالانتهاكات الجنسية.

ولم يرد باتريك جيبس، محامي الدفاع عن سبيسي في بريطانيا، على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني للتعليق على أحدث الاتهامات.

وفي الولايات المتحدة، خرج سبيسي منتصراً الشهر الماضي من قضية كان متهما فيها بالاعتداء الجنسي بعد أن وجد المحلفون في محاكمة في مانهاتن أن المدعي لم يثبت مزاعمه بأن سبيسي تحرش به جنسيا حين كان عمره 14 عاما.

    المزيد من منوعات

    جيسون ديناير
    استدعاء ديناير للتدرب مع بلجيكا في معسكر الكويت
    صورة أرشيفية لرضيع
    بالصورة.. تعرف إلى المولودة التي رفعت عدد سكان العالم إلى 8 مليارات
    كريم عبد العزيز
    كريم عبد العزيز لصوت بيروت إنترناشونال: تربطني علاقة مميزة بأحمد عز

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الفنان التركي نور الدين أوتشار
    تفجير اسطنبول.. نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" ينهار في جنازة ابنته
    كريستيانو رونالدو
    مفاجأة بشأن مستقبل رونالدو.. نادٍ غير متوقَّع يبدأ مفاوضات مع الدون
    انفجار في تركيا
    بالفيديو: انفجار في منطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول