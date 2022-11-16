اتهامات جديدة بانتهاكات جنسية لكيفين سبيسي في بريطانيا

أجازت هيئة الإدعاء العام البريطانية اليوم الأربعاء توجيه 7 اتهامات إضافية ضد الممثل الأميركي كيفين سبيسي الحائز على جائزة أوسكار، في عدد من الاعتداءات الجنسية ضد رجل بين عامي 2001 و2004.

وتشمل الاتهامات الجديدة اتهاما بإجبار شخص على الانخراط في نشاط جنسي دون رضاه، واتهامات أخرى منها الاعتداء الجنسي. وتأتي الاتهامات الجديدة في أعقاب مراجعة الأدلة التي جمعتها الشرطة البريطانية.

ووُجه لسبيسي (63 عاما) اتهامات سابقا في خمس انتهاكات في بريطانيا، أربعة منها بالاعتداء الجنسي عن طريق اللمس، واتهام أخطر يتمثل في إجبار شخص على الإنخراط في نشاط جنسي كامل دون موافقته.

وكان محاميه قد قال في حزيران إن سبيسي ينفي بشدة هذه المزاعم بالانتهاكات الجنسية.

ولم يرد باتريك جيبس، محامي الدفاع عن سبيسي في بريطانيا، على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني للتعليق على أحدث الاتهامات.

وفي الولايات المتحدة، خرج سبيسي منتصراً الشهر الماضي من قضية كان متهما فيها بالاعتداء الجنسي بعد أن وجد المحلفون في محاكمة في مانهاتن أن المدعي لم يثبت مزاعمه بأن سبيسي تحرش به جنسيا حين كان عمره 14 عاما.