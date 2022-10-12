اثناء تجديد المدرسة.. العثور على محفظة مفقودة منذ عام 1957

قال مسؤولون في مدينة تكساس الأمريكية، إن محفظة صغيرة من الخمسينيات عثر عليها داخل جدران مبنى مدرسة سابق وقد تعرفوا الآن على مالكها.

وكشفت جمعية مدينة الدوري التاريخية ومنطقة مدارس كلير كريك المستقلة، أنه تم العثور على المحفظة مؤخرًا أثناء أعمال التجديد في مركز جامعة سيتي كوميونيتي.

وقال نائب رئيس الجمعية ريتشارد لويس في مقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كانت المحفظة مليئة ببعض الأوراق، والتي دونت بها مذكرات عاطفية خاصة بصاحبتها، ففي رسالة تقول: أنت تضع كل شيء في الحضيض”.

واحتوت المحفظة أيضاً على اسم “Beverly Williams” والعديد من الصور التي يعود تاريخها إلى من 50-70 عامًا.

وأكد المسؤولون أنهم تمكنوا من الاتصال بأسرة ويليامز، التي التحقت بالمدرسة في الخمسينيات، وتوفيت في سبتمبر 2016، مضيفين أنهم تمكنوا من التحدث إلى ابنة ويليامز.