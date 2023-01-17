اثناء مسرحية "الحفيد".. لوسي تعتدي على فنانة شابة على المسرح

ازمة كبيرة يعيشها المسرح في مصر بعد الازمة الاخيرة التي حصلت خلال عرض مسرحية “الحفيد”، الذي تقوم ببطولته لوسي وتامر فرج وعابد عناني، لكنه توقف عرضه مؤخرا.

بسبب المشكلة التي اندلعت بين فريق عمل المسرحية والفنانة لوسي بطلة العرض، حيث تقدمت الأخيرة بشكوى إلى وزيرة الثقافة ضد أعضاء الفرقة، وهو الأمر الذي تم الرد عليه بشكوى جماعية في حق الفنانة لوسي.

لذلك توقف العرض حتى يتم الفصل في الشكاوى المقدمة، لكن الأزمة الكبرى التي تم تفجيرها، هو ما ذكرته الفنانة الشابة ندى عفيفي، التي أكدت أن لوسي ضربتها على المسرح خلال تقديم العرض.

وكشفت ندى عفيفي في منشور عبر حسابها على “فيسبوك”، أن هناك أمورا كبرى لم يتحدثوا عنها احتراما للعرض وسمعته، لكنها لن تخجل من الحديث عما قامت به الفنانة لوسي في حقها.

وأشارت إلى أن لوسي ضربتها وسبتها أمام الجمهور، وبعدها غادرت خشبة المسرح، لكن الفنانة الشابة احترمت الجمهور المتواجد وقررت استكمال العرض، وبعد الانتهاء دخلت في نوبة انهيار بسبب ما حدث.

كما أوضحت أن الفنان المصري إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي أعلن عن تضامنه معها، وأكد لها أنه سيساندها حتى تحصل على حقها بعد ما حدث معها، ولكنها حتى الآن تنتظر ما سيحدث.

الأسباب التي دفعت لوسي للاعتداء على الفنانة الشابة ظلت مبهمة، حتى كشف عنها الفنان المصري تامر فرج المشارك في العرض، حيث أعاد نشر حديث زميلته وأكد تضامنه ووقوفه إلى جوارها.

وحينما سأله أحد المتابعين عن السبب، رد تامر فرج قائلا “لوسي نسيت الحوار فالبنت لحقتها زي ما بنعمل في العادي.. راحت ضرباها وقالتلها ما تدخليش على كلامي”.

ويبدو أن الأزمة ستزداد سخونة خلال الأيام المقبلة، في ظل الانقسام الذي حدث بين بطلة العرض وباقي أعضاء الفريق، وهو ما يجعل من مصير المسرحية مجهولا حتى اللحظة.