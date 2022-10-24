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اجتماع حاسم بين رونالدو وتين هاغ وهذا شرط الأخير!

منذ 12 دقيقة
موقع kooora
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من المتوقّع أن يُعقَد اجتماع حاسم بين “كريستيانو رونالدو”، نجم مانشستر يونايتد، ومدرّب الفريق “إريك تين هاغ”، لتحديد موقف اللاعب البرتغالي من العودة إلى تدريبات الشياطين الحمر، بحسب تقرير صحفي.

وكان إريك تين هاج، قد استبعد “الدون” من قائمة الفريق في مباراة تشيلسي الأخيرة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنكليزي الممتاز، كما أمره بالتدرب مع فريق الشباب.

وذلك كعقوبة لكريستيانو على رفضه اللعب بديلًا ضد توتنهام، ومغادرته الملعب قبل انتهاء المباراة، التي حسمها مانشستر يونايتد لصالحه (2-0).

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن رونالدو سيجتمع مع تين هاج، لمناقشة المشكلة الأخيرة، وحسم موقفه من العودة إلى تدريبات الفريق الأول.

كما أشارت إلى أن تين هاغ لا يعارض عودة رونالدو للتدريبات، بشرط الاعتذار وإبداء الندم أولا.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن النجم البرتغالي قد يغادر قلعة أولد ترافورد، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل اهتمام تشيلسي بخدماته.

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