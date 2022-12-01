احتفالات في أستراليا بعد التأهل لدور الـ16 في كأس العالم

أشادت أستراليا بإنجاز منتخبها الوطني الذي يقوده المدرب جراهام أرنولد، الخميس، وطالب الجمهور السعيد السلطات بمنح البلاد عطلة اليوم بمناسبة التأهل لمراحل خروج المغلوب في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر والاحتفال بهذه المفاجأة السارة.

وتجمع الآلاف في ساحة فيد في مدينة ملبورن منتصف الليلة الماضية لمشاهدة مباراة أستراليا التي انتهت بفوز غير متوقع 1-صفر على الدنمرك عبر شاشة عملاقة.

وانطلقت الاحتفالات في كل مكان بعد المباراة التي صعدت بعدها أستراليا لدور 16 حيث ستواجه منتخب الأرجنتين الأسبوع المقبل.

وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب أستراليا لمراحل خروج المغلوب في كأس العالم منذ نسخة 2006.

وقال الناقد الرياضي الأسترالي أدم بيكوك عبر موقع صحيفة هيرالد صن “العمل الجاد يمنحك الفرص”.

واعتبر هدف الفوز الذي أحرزه الجناح الأسترالي ماثيو ليكي أفضل هدف لأستراليا في كأس العالم حتى الآن إذ تجاوز ليكي دفاع الدنمرك وتوغل في مساحة قبل أن يطلق تسديدة أرضية استقرت في شباك حارس المرمى كاسبر شمايكل.

وكتب الناقد دين بيلتون لهيئة الإذاعة الأسترالية “من الآن وحتى آخر الزمان سيشار إليه بأنه “هدف ليكي”.

وأضاف بيلتون “كلمتان عند ذكرهما ستؤججان المشاعر التي أحس بها الناس خلال هذه اللحظة المجيدة”.