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احتفالاً بيوبيلها البلاتيني.. الملكة إليزابيث تتصدّر غلاف مجلّة "فوغ" البريطانية

28 - مارس - 2022
الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

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اختارت مجلة “فوغ” البريطانية صورة للملكة إليزابيث الثانية في فترة شبابها لغلاف عدد شهر نيسان الذي سيُنشر للبيع في 29 آذار الجاري، وذلك احتفالاً باليوبيل البلاتينيّ للملكة البريطانية.

وفي التفاصيل، نشرت المجلة عبر موقعها على انستغرام 14 صورةً نادرة للملكة منذ صغرها حتّى فترة تولّيها الحكم لا سيّما خلال عدّة محطّات مهمّة وبارزة في حياتها.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، يُبرز الغلاف صورة بالأبيض والأسود لجلالة الملكة تعود لعام 1957، التقطها اللورد سنودن، الزوج السابق للأميرة مارغريت. وكانت الملكة ترتدي تاج ولاية جورج الرابع في الصورة التي التقطت في وقت قريب من الذكرى العاشرة لزواجها من الأمير فيليب.

وقالت المجلة في بيان إنّ “فوغ” البريطانية تشيد بشكل خاصّ بعلاقتها بجلالة الملكة طيلة السنوات الماضية التي قضتها على العرش.

واختلف حكم الملكة إليزابيث كثيراً عن ما سلف من ملوك سابقاً، إذ إن السبعين عاماً الماضية، أي منذ لحظة تعيينها ملكة شهد النظام الملكي البريطاني تطوراً ملحوظاً، وساهمت بعض التغييرات في تسهيل حياة الملكة، إلا أن بعض الأمور صعبت عليها التصرف وكان أبرزها الطلاق.

 

 

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