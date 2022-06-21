احتفالا بعيد ميلاده.. محمد صلاح ينشر صورا جديدة مع زوجته وابنتيه

شارك لاعب كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، متابعيه صورا جديدة تجمعه بزوجته وبناته، احتفالا بعيد ميلاده الـ30.

الصور نشرها نجم فريق “ليفربول” الإنجليزي عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي، وتجمعه بزوجته ماغي وابنتيه مكة وكيان.

وطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فيلما وثائقيا عن محمد صلاح احتفالا بعيد ميلاده الـ30.

وكان المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، حسن شحاتة، أثار جدلا مؤخرا بعد انتقاده لمحمد صلاح.

وقال حسن شحاتة إن “محمد صلاح نجم من نجوم العالم، وكل ما فعله يعطيه الحق بأن يكون نجم النجوم”.

وأضاف في تصريحاته لبرنامج “الماتش” عبر قناة “صدى البلد”: “من الناحية الفنية أرى أن محمد صلاح لم يقدم شيئا حتى الآن مع منتخب مصر، فهو نجم من نجوم العالم ولابد حين يأتي مع منتخب بلاده يجب أن يقدم أفضل من ذلك بكثير”.

واعتبر شحاته والذي درب منتخب الفراعنة في الفترة من 2004 إلى 2011 وتوج معه ببطولة كأس أمم أفريقيا 3 مرات على التوالي في 2006 و2008 و2010، أن صلاح لم يكن موجودا في الصورة بشكل جيد في مباريات كثيرة مع منتخب مصر.

وختم تصريحاته بالقول: “منتخب مصر كان يلعب بطريقة تجعل محمد صلاح دائما تحت ضغط من أكثر من لاعب، فحين كان يستلم الكرة تجد 3 لاعبين محيطين به، فكان لابد من تغيير الطريقة واستخدام أسلوب آخر لتفادي هذا الأمر”.