احتفالا بكأس العالم.. الأرجنتين تصدر عملة جديدة تحمل صورة ميسي

بعد أن أصبح بطلاً قومياً في بلاده الأرجنتين، على خلفية عودته رافعاً كأس العالم لكرة القدم عالياً في سماء بوينس آيرس، يدرس البنك المركزي الأرجنتيني عملة جديدة ستوضع عليها صورة وجه النجم “ليونيل ميسي”، تكريماً له بسبب الإنجاز الكبير الذي حققه لبلده.

وقبل المباراة النهائية لكأس العالم يوم الأحد الماضي في استاد لوسيل بقطر، تدارست السلطات مع البنك المركزي لجمهورية الأرجنتين أبرز الخيارات للاحتفال بلقب عالمي.

وقد أصدر البنك المركزي عملات تذكارية سابقة عندما فازت الأرجنتين بكأس العالم للمرة الأولى في عام 1978، وكذلك خلال الاحتفالات بالذكرى المئوية الثانية والذكرى الخمسين لوفاة الزعيمة إيفا بيرون.



وتم فعل الأمر ذاته، عقب الفوز بمونديال قطر 2022 بوضع صورة ميسي على عملة تذكارية لفئة الألف بيزو لأنه من المهم للمسؤولين تخليد هذه الذكرى على العملة.

وقد كتب البنك المركزي، وفقا لموقع elfinanciero، أن صورة ميسي ظهرت على الألف بيزو في عملة تذكارية وبجانبها عبارة “لقب الفريق بقيادة ليونيل سكالوني”.

واقترح أعضاء البنك المركزي الأرجنتيني هذا الخيار، على الرغم من أن المديرين الأكثر حماسة، مثل: ليساندرو كليري مشجع كبير لبوكا جونيورز، وإدواردو هيكر أحد أتباع فريق إندبيندينتي، وافقوا على ذلك، لأن الأوراق النقدية بهذا التصميم ستوقظ الروح الجماعية للأرجنتينيين.

وفازت الأرجنتين بمبلغ 42 مليون دولار عقب فوزها بكأس العالم، ومن المتوقع أن يفي اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) بوعده بإضافة 10 ملايين دولار إلى الجائزة، التي وعد بتقديمها إذا كان بطل البطولة من أمريكا الجنوبية.

وحصدت الأرجنتين لقب كأس العالم 2022 في قطر بفوزها 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية المثيرة التي أقيمت يوم الأحد الماضي على استاد لوسيل وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وحققت الأرجنتين لقبها الثالث بكأس العالم والأول لها منذ 1986، فيما تحتفظ البرازيل بالرقم القياسي بالتتويج خمس مرات، كان آخرها في 2002.

وحرمت الأرجنتين بقيادة ميسي المنتخب الفرنسي من لقبه الثاني على التوالي، والثالث في تاريخه أيضا وذلك بعد تألق لاعبيه في ركلات الترجيح.

ميسي سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة في سبع مباريات ليقود منتخب الأرجنتين لتحقيق اللقب الغائب بعد 36 عامًا.