الجمعة 18 ذو القعدة 1443 ﻫ - 17 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

احتفالية كريستيانو رونالدو تحرم "اليونايتد" من خدماته

5 - ديسمبر - 2021
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

A A A
طباعة المقال

سيغيب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو،عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد القادمة أثناء احتفاله بهدفه في مرمى أرسنال.

وكشفت صحيفة “صن” البريطانية نقلا عن مصادرها أن رونالدو يعاني من إصابة في ركبته تعرض لها أثناء احتفاله بطريقته الشهيرة.

وبعد تسجيله الهدف من نقطة الجزاء اتجه رونالدو إلى الزاوية وقام بقفزته الشهيرة لكن ربما بحماس أكثر من المعتاد ما تسبب له في إصابة، وفق الصحيفة.

وفي موضوع آخر مرتبط بالنجم البرتغالي والمدرب الجديد، قالت صحيفة “ماركا” إن تساؤلات كثيرة طرحت حول أسلوب رانغنيك وإن كان يناسب رونالدو.

وأوضحت أن رانغنيك سبق أن صرح قبل ست سنوات أن رونالدو ليس من النوع الذي يناسبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما قاله المدرب آنذاك عاد ليطفو على السطح من جديد، لكن رانغنيك حاول تهدئة مخاوف جماهير الفريق وصرح بعد تعيينه أن رونالدو لاعب مذهل في سن 36 عاما.

وكان يونايتد أعلن الاثنين عن تعيين رانغنيك مدربًا مؤقتًا خلفًا للمقال النروجي أولي غونار سولشاير.

وأضاف رانغنيك في حديثه عن رونالدو “في سنه، إنه لاعب يمكنه بسهولة خلق الفارق”.

يذكر أن رونالدو كان قد عاد إلى صفوف “الشياطين الحمر” خلال الموسم الحالي قادما من فريق يوفنتوس الإيطالي.

    المزيد من منوعات

    كيم كاردشيان
    متحف ريبليز يبرئ كيم كاردشيان.. اليكم التفاصيل
    بريتني سبيرز
    بريتني سبيرز تتعاقد مع فريق أمني لحمايتها من زوجها السابق
    جوني ديب وآمبر هيرد
    أخصائية اجتماعية: آمبر هيرد تضغط على ديب لأنها لا تزال تريده فى حياتها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    الذهب
    توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
    قتل حكم ضربًا في الملعب.. وفيديو يوثق الهجوم!