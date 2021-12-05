احتفالية كريستيانو رونالدو تحرم "اليونايتد" من خدماته

سيغيب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو،عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد القادمة أثناء احتفاله بهدفه في مرمى أرسنال.

وكشفت صحيفة “صن” البريطانية نقلا عن مصادرها أن رونالدو يعاني من إصابة في ركبته تعرض لها أثناء احتفاله بطريقته الشهيرة.

وبعد تسجيله الهدف من نقطة الجزاء اتجه رونالدو إلى الزاوية وقام بقفزته الشهيرة لكن ربما بحماس أكثر من المعتاد ما تسبب له في إصابة، وفق الصحيفة.

وفي موضوع آخر مرتبط بالنجم البرتغالي والمدرب الجديد، قالت صحيفة “ماركا” إن تساؤلات كثيرة طرحت حول أسلوب رانغنيك وإن كان يناسب رونالدو.

وأوضحت أن رانغنيك سبق أن صرح قبل ست سنوات أن رونالدو ليس من النوع الذي يناسبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما قاله المدرب آنذاك عاد ليطفو على السطح من جديد، لكن رانغنيك حاول تهدئة مخاوف جماهير الفريق وصرح بعد تعيينه أن رونالدو لاعب مذهل في سن 36 عاما.

وكان يونايتد أعلن الاثنين عن تعيين رانغنيك مدربًا مؤقتًا خلفًا للمقال النروجي أولي غونار سولشاير.

وأضاف رانغنيك في حديثه عن رونالدو “في سنه، إنه لاعب يمكنه بسهولة خلق الفارق”.

يذكر أن رونالدو كان قد عاد إلى صفوف “الشياطين الحمر” خلال الموسم الحالي قادما من فريق يوفنتوس الإيطالي.