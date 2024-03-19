احتفال تامر حسني وبسمة بوسيل بنجاح أغنية مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

احتفل أمس النجم تامر حسني بنجاح طليقته بسمة بوسيل، في أغنية تتر النهاية لمسلسل “نعمة الأفوكاتو” مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

ونشر تامر عبر حسابه الرسمي على ” إنستغرام”، فيديو من سحور رمضاني عزم فيه كل أصدقائه من نجوم الوسط الفني.

وعلّق تامر كاتبًا” امبارح مكانتش عزومة سحور عادية، كان فيها ناس كتير أنا بحبهم كلهم أصحاب متقابلوش من كتير، وفيها احتفال بأغنية بسومة القمر صاحبة الصوت القمر اللي هي تتر نهاية مسلسل نعمة الأڤوكاتو واحتفال بالنجاح الكبير أوي لمي عمر وحبيبي وأخويا وإبني اللي مشرفني المخرج المبدع محمد سامي، ومحمد ده بالذات هيبقى ليه بوست مخصوص مني قريب، وكمان احتفالاً ببدء تحضير فيلمي القادم إن شاء الله ” ري ستارت” مع الفنانة الجميلة هنا الزاهد، والمؤلف الرائع أيمن بهجت قمر، والمخرجة الكبيرة سارة وفيق”.

” شكراً أصحابي الغاليين وأخويا و شركتي وكل الفنانين الغاليين أسماءنا كتير لو كتبتهم هبقى بكتب تتر السحور، بس الڤيديو موضح الروح الجميلة الحقيقية اللي بينا على أغنية “قدها”ـ أغنية مستشفى الناس اللي أصبحت في حياتي من أهم وأحب الأغاني لقلبي، واللي بشكر صنّاعها جداً والمحترم الغالي أوي داعم الخير الكبير الأستاذ أيمن عباس الرئيس التنفيذي للمستشفى، ورمضان كريم عالجميع، نورتيني يا درة يا قمر انتي والأستاذ هاني سعد، ورضوى الشربيني حبيبة قلبي، والجميلة رانيا منصور، والأستاذه شام القمر، والأستاذ أحمد هلال، والأستاذه دينا غبور الشارك الكيوت، الدكتور الكبير محمد عماد، المنتج الكبير أحمد الدسوقيـ، و عمرو كمال و حسام حسني، وأصحابي الغاليين كارين ارماني، محمد مجدي، يلمظ أحمد مجدي، نورا مريم”.