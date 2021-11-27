احذر من إطعام كلبك أكثر من مرة في اليوم!

وجدت دراسة أنّ الكلاب التي يتم تغذيتها مرة واحدة فقط في اليوم قد تكون أقل عرضة للإصابة بأمراض مرتبطة بالعمر مثل اضطرابات الجهاز الهضمي والعظام والكبد

قام خبراء بقيادة جامعة أريزونا بتحليل بيانات أكثر من 24,000 كلب أليف بحثاً عن الروابط بين معدلات التغذية والوظيفة المعرفية والنتائج الصحية.

وقال الباحثون أنّ الكلاب قد تستفيد من التغذية الأقل تكراراً، بسبب أصول الصيد، مع كون أسلاف الذئب غالباً ما يبقون لعدة أيام بدون طعام.

ومع ذلك، حذر الفريق من أنّ هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق من صحة النتائج، وأنه من السابق لأوانه توصية مالكي الكلاب بتغيير أنظمة تغذية كلابهم.

تم إجراء البحث من قبل خبيرة الكلاب إميلي براي من جامعة أريزونا وزملاؤها.

كتب الفريق في دراستهم، مشيراً أيضاً إلى أنّ تناول الطعام المقيد بالوقت قد يكون له فوائد بالنسبة لنا نحن البشر: “منذ ما يقرب من قرن من الزمان، كان من المعروف أن تقييد عدد السعرات الحرارية يمدد العمر ويؤخر الأمراض المرتبطة بالعمر لدى حيوانات المختبر”.



“توفر الكلاب نموذجاً حيوانياً قوياً يمكن من خلاله فهم العلاقة بين النظام الغذائي والنتائج الصحية المرتبطة بالعمر بشكل أفضل.”

‘التغذية مرة واحدة يومياً لدى الكلاب بمثابة نموذج طبيعي للصيام المتقطع / بروتوكولات التغذية المقيدة للوقت التي تجري دراستها حالياً في كل من نماذج القوارض وفي التجارب البشرية.”

قام الباحثون بتحليل بيانات من مشروع “شيخوخة الكلاب”، وهي مبادرة أمريكية أطلقها مؤلف الدراسة وعالم الأحياء بجامعة واشنطن مات كايبرلين في عام 2019 والتي تهدف إلى استكشاف الأسباب الوراثية والبيئية لشيخوخة الكلاب.

يكمل أصحاب الكلاب المشاركين في المشروع مسحاً سنوياً حول أنشطة حيواناتهم الأليفة والنظام الغذائي والصحة والأدوية والبيئة الاجتماعية والمناطق المحيطة المادية.

وهكذا تمكنت الدكتورة براي وزملاؤها من مقارنة تأثير أنظمة التغذية المختلفة على تسع فئات صحية واسعة مختلفة بما في ذلك صحة القلب والأسنان والعصبية ل 24238 من الكلاب الأليفة.



بالإضافة إلى ذلك، قام الفريق بتقييم تأثير تردد التغذية على الوظيفة الإدراكية لمجموعة فرعية أصغر مؤلفة من 10,474 كلباً.

بعد السيطرة على عوامل مربكة مثل العمر والتكاثر والجنس، وجد الباحثون أنّ الكلاب التي تم إطعامها مرة واحدة يومياً لديها درجات أقل في اختبار القضايا المعرفية من أقرانها الذين تم إطعامها مرتين أو أكثر يومياً.

وبالمثل، يبدو أنّ الكلاب التي أعطيت وجبة واحدة فقط في اليوم تظهر أيضاً احتمالات أقل لتطوير أمراض الأسنان والجهاز الهضمي والكلى / البولية والكبد / البنكرياس واضطرابات العظام.

كتب الفريق في دراستهم: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنّ التغذية مرة واحدة في اليوم للكلاب ترتبط بتحسين الصحة عبر أنظمة الجسم المتعددة”.

وقال البروفيسور كايبرلين ل New Scientist: “من وجهة نظري، إنه دليل مترابط مقنع للغاية”، لكنه حذر من أنّ الدراسة لم تثبت وجود صلة سببية، وأنّ عوامل أخرى، مثل الكمية التي تأكلها الكلاب بشكل عام، قد تكون أيضاً عاملاٌ أساسياً.

وأضاف: “بناء على هذه الدراسة، لا نوصي الناس بإجراء تغيير في الطريقة التي يطعمون بها كلابهم.”

وقال أليكس جيرمان، الطبيب البيطري في جامعة ليفربول، ل New Scientist: “قوة الدراسة هي أنّ الأرقام فيها كبيرة والأساليب الإحصائية سليمة”.

ومع ذلك، حذر: ” يجب على الناس عدم تغيير الطريقة التي يطعمون بها كلابهم حتى يتم إجراء المزيد من الدراسات.”

في المستقبل، يأمل الباحثون في استكشاف تأثير كمية، وكذلك عدد المرات، التي تأكل فيها الكلاب الأليفة، بالإضافة إلى الدور الذي قد تلعبه السمنة في تطوير الظروف الصحية للكلاب المرتبطة بالعمر.

يمكن قراءة الطباعة المسبقة لمقالة الباحثين، والتي لم تتم مراجعتها بعد من قبل الأقران، على bioRxiv.