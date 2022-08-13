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احمد حلمي عبر تويتر: مافيش أحلى من اللمة الحقها قبل ما تبقى لوحدك

منذ 45 دقيقة
احمد حلمي

احمد حلمي

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شارك النجم أحمد حلمى، جمهوره عبر حسابه على تويتر، بصورة للمشهد الأخير من فيلمه آسف على الإزعاج، والذى طرحه في السينمات عام 2008، وكتب على الصورة قائلاً: “مافيش أحلى من اللمة الحقها قبل ما تتفض وتبقى لوحدك”، وكتب متابعوه على الصورة أن الفيلم من أحلى أفلامه، كما يريدونه أن يقدم الجزء الثانى منه.

وآخر أعمال النجم أحمد حلمى، فيلم “واحد تانى” ومن بطوله روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقاريرعن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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