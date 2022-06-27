احمد عز يكشف سبب ابتعاده عن السوشيل ميديا

غالباً ما يتمتع نجوم الوسط الفني هذه الايام على مواقع التواصل الاجتماعي، من نسبة مشاهدات عالية، فبعض النجوم لا تتواصل او تتابع مواقع التواصل بشكل دائم، ومنهم من لا يملك صفحات رسمية على مواقع التواصل.

مثل الفنان احمد عز البعيد كل البعد عن مواقع التواصل، بأكملها ولهذا فقد كشف عز، سبب ابتعاده عن السوشيال ميديا وعدم امتلاكه لأي صفحات رسمية عليها، جاء ذلك خلال لقاء أحمد عز في برنامج scoop with raya من تقديم ريا أبي راشد.

وقال أحمد عز: “مع كل الاحترام والتقدير لكن مواقع التواصل الاجتماعي لا أشعر أنها تعطي الفنان الإشارة الصحيحة، في هذا الوقت البعض يتباهى بأن لديه عدد متابعين كبير لا أعيب على أحد ولكن التباهي والنجاح يأتي بالعمل مضيفا “اشتغل وخلي الناس تتكلم عليك”.

وأضاف: “لا أعتقد أنه سيكون لدي في يوم ما تواجد على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا أحب العمل وأريد أن أقدم أعمالا وأترك تاريخ مثل ما تعلمت من النجوم السابقين، أل باتشينو لم يكن لديه مواقع تواصل الاجتماعي ولا أحمد زكي رحمه الله، النجاح أن تقدم أفلام تعيش وتعود وتشاهدها بعد سنوات طويلة”.

وعن مثله الأعلى في التمثيل، قال: “عادل إمام وأحمد زكي وكل الأجيال التي سبقتنا من نجوم الأبيض والأسود هم من أحببنا منهم المهنة”.