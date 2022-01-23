الأثنين 21 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 24 يناير 2022 |
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اختبأ في عجلة طائرة حلّقت لـ”11 ساعة”.. وهذا ما حلّ به!!

منذ 13 ساعة
مطار سخيبول بأمستردام

مطار سخيبول بأمستردام

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أعلنت السلطات الهولندية عن حادثة غريبة من نوعها، في إحدى طائرات الشحن في مطار سخيبول بأمستردام صباح الأحد.

وكشفت السلطات أنها عثرت على شخص مختبئ في عجلة مقدمة الطائرة بعد أن حلقت لأكثر من 11 ساعة من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وفقًا لمتحدث باسم مطار سخيبول والشرطة.

وقالت ويليمايك كوستر، المتحدثة باسم مطار سخيبول لشبكة CNN: “علمنا أنه تم العثور على شخص مختبئًا على متن طائرة شحن في منصة الشحن بالمطار، هذا الصباح”، مُضيفة أن الشرطة العسكرية الملكية الهولندية تتعامل مع الموقف.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة العسكرية الملكية الهولندية جوان هيلموندز: “لقد فوجئنا بالعثور على هذا الرجل، لكننا فوجئنا أكثر بكونه على قيد الحياة بعد أن حلقت الطائرة أكثر من 10,000 (كيلومتر) في درجات حرارة شديدة البرودة”.

قال هيلموندز إن الطاقم الأرضي اكتشف أولاً شيئًا يشبه الشخص وتحقق على الفور من السلطات. وأكدت الشرطة الهولندية وخدمات الطوارئ عند الوصول إلى مكان الحادث أن الرجل ما زال على قيد الحياة ولكن مع انخفاض في درجة حرارة الجسم.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن الرجل أعيد إنعاشه واستقرت حالته في المطار ثم نُقل إلى مستشفى في أمستردام.

وأضافت: “عندما يتعافى الرجل ويخرج من المستشفى، ستتم معالجته بعد ذلك في مركز طالبي اللجوء (AZC)، حيث سيتم تحديد وضعه إذا كان يبحث بالفعل عن اللجوء”.

يبلغ متوسط ​​أوقات الرحلات بين جوهانسبرج وأمستردام حوالي 11 ساعة، ووفقًا للشرطة العسكرية الملكية الهولندية، توقفت الرحلة في كينيا، الأمر الذي كان سيجعل الرحلة أطول عدة ساعات.

رفضت شركة كارغولوكس Cargolux، شركة الطيران اللوكسمبورغية للشحن، التي كان المسافر خلسة على متنها، التعليق على الأخبار حتى اكتمال التحقيق في الموقف.

    المصدر :
  • CNN عربي

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