اختفاء الممثل البريطاني جوليان ساندز في جبال كاليفورنيا

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء، نقلا عن السلطات المحلية أن الممثل البريطاني المولد جوليان ساندز اختفى في جبال جنوب كاليفورنيا.

ويشتهر ساندز (65 عاما) بدوره في فيلمي (ايه روم ويز ايه فيو) “غرفة مع منظر” و(وارلوك) “الساحر”،

وذكرت قناة كيه.إيه.بي.سي التلفزيونية ومجلة فارايتي التي تصدر في هوليوود أن زوجة ساندز أبلغت عن اختفائه مساء الجمعة 13 يناير كانون الثاني بعد أن ذهب للتنزه في منطقة بالدي باول في جبال سان جابرييل.

ونقلت القناة عن جلوريا أويرتا، المتحدثة باسم إدارة سان برناردينو، قولها لوسائل الإعلام “حسبما فهمت، غادر في وقت ما في ذلك اليوم في نزهة، وعندما لم يعد، أبلغت عائلته عن فقده”.

وذكرت فارايتي نقلا عن مكتب مسؤول كبير في المنطقة أن فرق الإنقاذ الميدانية انطلقت على الفور للبحث عن الممثل المفقود، لكن ألغيت محاولات الإنقاذ بعد حوالي 24 ساعة بسبب مخاطر الانهيار الجليدي والطريق الوعر.

وأضافت المجلة أن عمليات بحث جوي متفرقة جارية باستخدام طائرة هليكوبتر وأخرى مسيرة، لكن السلطات تعتزم استئناف البحث الميداني فور تحسن الأوضاع.

كانت إدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو أصدرت تحذيرا اليوم الخميس من أن الطقس الشتوي القاسي، بعد أسابيع من العواصف التي تسببت في هطول أمطار غزيرة وثلوج كثيفة عبر كاليفورنيا، جعل المنطقة خطرة على الاستجمام في الهواء الطلق.

وقال التحذير إنه على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، تم إرسال فرق البحث التابعة للشرطة في 14 مهمة إنقاذ في جبل بالدي والمناطق المحيطة بحثا عن متسلقين مفقودين أو تقطعت بهم السبل، ولقي اثنان منهم حتفهما بعد السقوط أو الإصابة.

ولد ساندز في إنجلترا ثم انتقل إلى كاليفورنيا في الثمانينيات حيث لعب بطولة مجموعة من الأفلام الناجحة.