اختيار نادين لبكي ضمن لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي

أعلن اليوم مهرجان كان السينمائي الدولي عن اختيار المخرجة اللبنانية وكاتبة السيناريو “نادين لبكي” لتكون عضوا في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لدورته الـ “77” والتي ستقام ما بين 14 و25 أيار/ مايو القادم.

ونادين لبكي لم تتغيب عن مهرجان كان السينمائي، إذ شاركت بفيلمها الطويل الأول “سكر بنات” عام 2007 ضمن مسابقة أسبوع المخرجين، ومن ثم شاركت بفيلم “هلا وين” 2011 ضمن مسابقة “نظرة ما”، كما شاركت بفيلمها الأخير “كفرناحوم” ضمن المسابقة الرسمية عام 2018 ونال جائزة لجنة التحكيم، ورُشح لجائزة الجولدن جلوب وجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

كما شاركت كعضو في لجنة تحكيم نظرة ما عام 2015 وعادت كرئيسة لجنة تحكيم نظرة ما عام 2019. واليوم هي من بين الأسماء الكبيرة التي تشارك في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية إلى جانب مخرجة فيلم “باربي” المثير للجدل غريتا غيرويغ التي ستترأس لجنة تحكيم المهرجان لهذا العام، وبذلك ستكون أول مخرجة أميركية تتولى هذا الدور. ومن خلال تعيين غريتا غيرويغ، يبرز المهرجان أيضا استمرار روابطه مع الصناعة السينمائية الأميركية القوية.

وستنضم اللجنة التحكيمية كلا من كاتبة السيناريو والمصورة التركية إبرو جيلان، والممثلة الأميركية ليلي جلادستون، والممثلة الفرنسية إيفا جرين، والمخرجة وكاتبة السيناريو الإسبانية ج.أ. بايونا، والممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو فافينو، والمخرج الياباني هيروكازو كوريدا، والممثل والمنتج الفرنسي عمر سي.