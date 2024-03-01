ارتفاع أسهم أبوظبي ودبي وسط صعود النفط

ارتفعت بورصتا أبوظبي ودبي اليوم الجمعة 1 مارس/آذار 2024، مقتفيتان أثر أسعار النفط الخام التي صعدت وسط ترقب المستثمرين لقرار أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج للربع الثاني.

ومن المتوقع أن تؤدي الاحتمالات المتزايدة بأن يمدد تحالف أوبك+ بقيادة السعودية تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد الربع الأول، ربما حتى لنهاية عام 2024، إلى إبقاء أسعار النفط عند 80 دولارا أو أكثر للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط، المساهم الرئيسي في اقتصادات منطقة الخليج، 1.18 بالمئة إلى 82.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 1052 بتوقيت جرينتش.

وصعد مؤشر دبي الرئيسي 1.1 بالمئة، ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من تسع سنوات، مدعوما بارتفاع 2.1 بالمئة في سهم شركة إعمار العقارية الرائدة وزيادة 4.6 بالمئة في سهم مجموعة تيكوم لتشغيل مجمعات الأعمال.

وأطلقت إعمار العقارية أمس الخميس مشروعين جديدين بقيمة تطويرية 96 مليار درهم (26.14 مليار دولار).

وانخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، 5.7 بالمئة مما حد من مكاسب المؤشر.

وارتفع مؤشر دبي 3.1 بالمئة خلال الأسبوع، وهو أعلى مكسب أسبوعي له منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي 0.3 بالمئة، مدعوما بصعود سهم مجموعة ملتيبلاي المملوكة للعالمية القابضة 2.6 بالمئة وزيادة سهم أدنوك للتوزيع 2.9 بالمئة.

ومن بين الرابحين، قفز سهم بروج لصناعة البتروكيماويات 2.9 بالمئة بعد أن أكملت أدنوك الإماراتية الاستحواذ على حصة 24.9 بالمئة في أو.إم.في النمساوية.