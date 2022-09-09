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ارتفاع كبير في عمليات البحث عن رحلات طيران إلى لندن

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2022 3:12 صباحًا
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار هيثرو

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار هيثرو (رويترز)

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ذكرت شركة هوبر للسفريات والسياحة (الجمعة 9-9-2022) أنها لاحظت زيادة في عمليات البحث عن رحلات جوية متجهة إلى لندن من الولايات المتحدة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وفي ساعة الإعلان عن وفاة الملكة، شهدت عمليات البحث عن رحلات الطيران المتجهة إلى لندن من الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 49 بالمئة مقارنة باليوم السابق، وفقا لما ذكرته الشركة.

يأتي ذلك في وقت يتراجع فيه الجنيه الإسترليني أمام الدولار مما يجعل بريطانيا وجهة سياحية جذابة للمسافرين القادمين من الولايات المتحدة.

وقالت هوبر إن عمليات البحث عن رحلات الطيران من جميع أنحاء العالم إلى مطارات لندن ارتفعت بنسبة 40 بالمئة مقارنة باليوم السابق، وقفزت بنسبة 41 بالمئة مقارنة بثلاث ساعات قبل إعلان وفاة الملكة.

من المرتقب أن تقام جنازة الملكة الرسمية في كنيسة “ويستمنستر آبي”Westminster Abbey بعد أقل من أسبوعين، وسيؤكد قصر باكنغهام الموعد المحدد لاحقاً.

و”ويستمنستر آبي” هي الكنيسة التاريخية التي يتوج فيها ملوك بريطانيا وملكاتها عادةً، وقد كان شاهداً على مراسم تتويج الملكة الراحلة في عام 1953، وزواجها بالأمير فيليب في عام 1947.

منذ القرن الثامن عشر، لم تشهد الكنيسة مراسم جنازة ملكية، علماً أن جنازة والدة الملكة أقيمت هناك في عام 2002.

    المصدر :
  • رويترز

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