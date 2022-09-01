اسبانيا.. سكان يصنعون ستائر من أكياس التسوق

تتسلل أشعة الشمس للشوارع الضيقة في قرية فالفيردي ديلا فيرا الإسبانية، عبر ستائر متعددة الألوان مصنوعة من أكياس التسوق البلاستيكية وبقايا اللوحات الإعلانية القديمة.

وشاركت مجموعة، أغلبهم من كبار السن، في نسج ستائر من المواد المعاد تدويرها لتزيين منازلهم، وحماية جيرانهم من الحرارة الحارقة، فضلا عن القيام بدور تجاه الحفاظ على البيئة.

وقالت مارينا فرنانديث، وهي مهندسة معمارية ومصممة تبلغ من العمر 41 عاما وتقيم في المنطقة، لرويترز “ندرك قيمة الظل، خاصة بعد درجات الحرارة المرتفعة التي شهدناها هذا العام، والأهم هو أن أفرادا من القرية هم الذين صنعوها”.

وسجلت إسبانيا ثلاث موجات حر طويلة بشكل غير معتاد هذا الصيف، مما تسبب في تأجيج حرائق الغابات المدمرة وفاقم من تداعيات واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود.

ويستخدم النساجون إبر الحياكة لتقطيع البلاستيك لشرائح رقيقة يتم بعد ذلك صباغتها ونسجها وتعليقها في الشوارع لحماية المارة من حرارة الشمس.