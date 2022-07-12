الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
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استئناف الدوري الأوكراني أواخر شهر أغسطس ولكن بدون جماهير

منذ 6 دقائق
استئناف الدوري الأوكراني ولكن بدون جماهير

استئناف الدوري الأوكراني ولكن بدون جماهير

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قال وزير الرياضة الأوكراني الثلاثاء إنه سيتم استئناف الدوري الممتاز المحلي في 23 أغسطس آب لكن بدون حضور جماهيري، وستكون الملاعب مجهزة بملاجئ تحسبا لأي غارات طيران.

وتوقفت مباريات كرة القدم في البلاد منذ الغزو الروسي في فبراير شباط.

واقيمت آخر جولة من البطولة في ديسمبر كانون الأول، قبل أن تتوقف لثلاثة أشهر للعطلة الشتوية.

ويتصدر شاختار دونيتسك المسابقة برصيد 47 نقطة من 18 مباراة متقدما بنقطتين على دينامو كييف.

وكتب فاديم جوتسيت وزير الرياضة في حسابه في فيسبوك أن المباراة ستقام في ظل تأمين الجيش بالإضافة إلى إجراءات أمن أخرى.

ويتزامن 23 أغسطس مع يوم العلم الأوكراني.

وقال “من المهم جدا استئناف كرة القدم مثل البطولات المحلية الأخرى في أوكرانيا.

“يجب أن تستمر المنافسة والتشجيع. سنواصل القتال والفوز. الرياضة الأوكرانية ستنتصر على كل الجهبات ولا يمكن إيقاف زحفها”.

ويشارك شاختار في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وكشف داريو سرنا المدير الرياضي بالنادي عن إقامة مباريات الفريق في العاصمة البولندية وارسو.

ويلعب دينامو كييف ضد فناربخشه في الدور الثاني لتصفيات دوري الأبطال، حيث يلعب دينامو مباراته على أرضه في بولندا في 20 يوليو تموز.

    المصدر :
  • رويترز

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