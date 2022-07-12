استئناف المرحلة العاشرة لسباق فرنسا بعد توقف لعشر دقائق!

من أحد سباقات المرحلة العاشرة لسباق فرنسا للدراجات

توقفت المرحلة العاشرة لسباق فرنسا للدراجات لعشر دقائق قبل استئنافها الثلاثاء بعد محاولة ستة نشطاء من أنصار البيئة إيقاف المتسابقين على الطريق.

وقال شاهد عيان من رويترز إن النشطاء، الذين ارتدى أحدهم قميصا كُتب عليه “أمامنا 989 يوما”، جلسوا على الطريق قبل نحو 36 كيلومترا من نهاية المرحلة في ميجيف.

واستطاعت الشرطة إبعاد النشطاء عن الطريق بمساعدة مجموعة أماوري سبور المنظمة للسباق.

ورفضت مجموعة أماوري سبور الرد على أسئلة من رويترز.

ووجد ألبرتو بتيول الذي كان يتصدر المرحلة نفسه وسط سحابة من الدخان القرمزي، قبل أن يطلب أحد مسؤولي السباق منه التوقف، ثم أعلن المنظمون إيقاف المرحلة.

وبعد ذلك بعشر دقائق أمر كريتسيان برودوم مدير السباق باستئناف المرحلة.

وقالت حركة درنيير رينوفاشين المناصرة للبيئة في بيان “بما أن الحكومة لا تهتم بأزمة المناخ، فنحن بحاجة للمجيء والسيطرة على سباق فرنسا لجذب الانتباه إلى ما يهم للنجاة.

“نحن بحاجة إلى جعل حكومتنا تتفاعل بما أنها تقودنا إلى التهلكة”.

وخلال بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الشهر الماضي، اقتحمت ناشطة من حركة درنيير رينوفاشين مباراة الدور قبل النهائي بين مارين شيليتش وكاسبر رود، ونزلت إلى أرض الملعب وربطت نفسها بالشباك حيث ارتدت قميصا كُتب عليه “أمامنا 1028 يوما”.