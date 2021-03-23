استبعاد نورمحمدوف من جميع تقييمات الفنون القتالية المختلطة

بعد اعتزاله ممارسة الفنون القتالية المختلطة، تم استبعاد المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، من جميع تقييمات اتحاد UFC.

وأعلن الاتحاد رسميا أن حزام بطولة المنظمة في الوزن الخفيف شاغر. احتل المراكز الثلاثة الأولى في هذه القائمة مقاتلان من الولايات المتحدة الأمريكية، هما داستن بويرير، وجوستين جايتجي، والبرازيلي تشارلز أوليفيرا.

يقود نورمحمدوف البالغ من العمر 32 عامًا تصنيفات UFC منذ أكتوبر من العام الماضي، بغض النظر عن فئات الوزن، وبعد استبعاد المقاتل من التصنيف، عاد الأمريكي جون جونز إلى المركز الأول في فئة الوزن الثقيل الخفيف.

يذكر بأن نورمحمدوف أنهى مسيرته في أكتوبر 2020 بعد فوزه على الأمريكي جاستن جايتجي، الذي أصبح رقمه التاسع والعشرين في 29 معركة، بحسب ما نقل موقع “ر سبورت”.

وأعلن المقاتل الروسي أكثر من مرة أنه لا يخطط لاستئناف مسيرته المهنية ويريد الخروج من أجواء المنافسة في أقرب وقت ممكن، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.