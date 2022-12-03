استخراج "دودة" طولها 12 سم من وجه امرأة روسية

ذهبت إمرأة تبلغ من العمر 51 عامًا، إلى مستشفى في بلدة ليوبيرتسي بمقاطعة موسكو، بالقرب من العاصمة الروسية، وتشكو من تورم وحكة في منطقة الخد، وبعد الفحص اشتبه الأطباء في إصابة المريضة بورم حميد وقرروا إزالته.

اكتشف الجراحون الروس شيئًا غير متوقع خلال عملية لإزالة الورم المشتبه به من وجه المرأة الروسية في دودة استقرت في خدها، بعد لدغة بعوض، وفق صحيفة “إزفيستيا”.

ويشير المكتب الإعلامي لوزارة الصحة في المقاطعة، إلى أن هذه المرأة راجعت المستشفى بسبب الورم والحكة الدائمة في منطقة الخد.

واشتبه الأطباء في البداية بوجود ورم حميد في منطقة الخد، وقرروا استئصاله، ولكنهم فوجئوا عندما أجروا شقاً في المكان بوجود رأس دودة في الخد.

وقال الدكتور سيرغي غريفتسيف، رئيس قسم جراحة الوجه والفكين: “وجدنا هناك كبسولة فيها دودة معوية، وتسبب نشاطها الحيوي في حدوث التهاب وحركتها تسببت في حكة مستمرة، وأزلنا الكبسولة من الخد وأخرجنا منها دودة طولها 12 سم، وبعد ذلك خيطنا الشق، واتضح أن الإصابة حصلت بسبب لدغة بعوضة اعتيادية”.

ووفقاً للدكتورة أولغا شوبو، المدير العلمي لشبكة “جراند كلينيك” للتأهيل المناعي وعيادات الطب الوقائي، تنسب هذه الحالة إلى الحالات الفريدة في الممارسة الطبية في روسيا.

وأوضحت أن داء الديدان الطفيلية تصيب الحيوانات والبشر، وتظهر غالباً نتيجة تناول اللحوم والأسماك غير المعالجة والخضروات غير المغسولة. والطيور البرية تساهم في انتشار هذه الأمراض الطفيلية.