الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
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استراليا.. مقتل فتاة في هجوم لسمكة قرش على الساحل الغربي للبلاد

منذ ساعة واحدة
سمكة قرش- تعبيرية

سمكة قرش- تعبيرية

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توفيت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما يوم السبت 4\2\2023 بعد أن نهشتها سمكة قرش في نهر في بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية.

وقالت الشرطة إنه تم استدعاؤها إلى مكان الهجوم يوم السبت 4\2\2023، بالقرب من جسر مرور في نهر سوان في منطقة ميناء فريمانتل في بيرث.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم انتشال الفتاة من الماء بإصابات خطيرة وتوفيت في مكان الحادث.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية الأحد 5\2\2023 أن الضحية قفزت من دراجة مائية للسباحة مع مجموعة من الدلافين في النهر عندما وقع هجوم سمكة القرش.

ووقع آخر هجوم قاتل لأسماك القرش في مياه ولاية أستراليا الغربية في نوفمبر تشرين الثاني 2021 عندما لقي رجل يبلغ من العمر 57 عاما حتفه على يد سمكة قرش بيضاء كبيرة في شاطئ بورت في بيرث.

    المصدر :
  • رويترز

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