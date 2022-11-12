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استعدادًا للمونديال.. ميسي يلتحق بمنتخب بلاده في أبو ظبي

منذ 29 دقيقة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

موقع kooora
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يحطّ الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد غدٍ الإثنين على متن طائرة خاصة، للانضمام لمنتخب بلاده الأرجنتين.

ومن المتوقّع أن يشارك ميسي، فور وصوله إلى أبوظبي، في تدريبات المنتخب الأرجنتيني في معسكره الحالي، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة في قطر من 20 تشرين الثاني إلى 18 كانون أول 2022.

ومن المنتظر، مشاركة ميسي مع منتخب الأرجنتين في المواجهة الودية المقررة أمام منتخب الإمارات، الأربعاء المقبل، على ستاد محمد بن زايد.

وستكون تلك الودية هي الأخيرة للمنتخب الأرجنتيني قبل السفر إلى قطر يوم 19 تشرين الثاني الجاري، لبدء مشواره في كأس العالم.

يُذكر أن المنتخب الأرجنتيني، وصل إلى أبوظبي خلال الأيام الماضية على دفعات، في آخر محطاته التحضيرية لكأس العالم.

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