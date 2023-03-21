استعدادًا لمباراتهم ضدّ المغرب.. لاعبو البرازيل يتوافدون إلى طنجة

وصول عدد من لاعبي المنتخب البرازيلي إلى طنجة

وصل عدد من لاعبي المنتخب البرازيلي إلى مدينة طنجة، أمس الإثنين، للمشاركة في المباراة الودية ضد المنتخب المغربي لكرة القدم، السبت المقبل.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إنّ “لاعبي المنتخب الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية وصلوا إلى طنجة للمشاركة في المباراة ضد المغرب”.

ونشر الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك، صور بعض اللاعبين بعد وصولهم إلى مطار طنجة، ومنهم فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو.

وأعلنت الجامعة (الاتحاد) المغربية لكرة القدم عن أول تدريبات للمنتخب، الثلاثاء، استعدادًا لمباراة البرازيل.

وقال بيان للجامعة، إن “المدرب المغربي وليد الركراكي، برمج حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام، الثلاثاء، في العاصمة الرباط”.

هذا ويتصدر المنتخب البرازيلي (السيليساو) لائحة المنتخبات العالمية، بحسب تصنيف الفيفا، في حين يحتلّ المنتخب المغربي المرتبة 11 بعد حلوله رابعًا في مونديال قطر.

وتعتبر هذه المباراة الأولى للمنتخبين بعد المونديال الأخير في قطر.