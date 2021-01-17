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استغرق 10 ساعات.. مقعد يتسلق ناطحة سحاب بـ"كرسي متحرك"

17 - يناير - 2021
آخر تحديث: 17 - يناير - 2021 8:13 مساءً
لاي تشي يتسلق ناطحة سحاب بكرسي متحرك

لاي تشي يتسلق ناطحة سحاب بكرسي متحرك

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عندما يجتمع التحدي والعزيمة والطموح عند الإنسان بالتأكيد فلا يمكن لأي شئ من منعه للوصول إلى هدفه، وأكبر دليل على ذلك لاي تشي-واي ، الذي أصبح أول رجل في هونج كونج يتسلق أكثر من 250 مترا من واجهة ناطحة سحاب وهو مربوط بكرسي متحرك.

واستغرق لاي أكثر من 10 ساعات لتحقيق هذا الإنجاز، السبت، من أجل جمع تبرعات لذوي إصابات الحبل الشوكي.

ولم يتمكن لاي (37 عاما)، الذي تعرض لحادث سير قبل 10 سنوات أدى إلى إصابته بالشلل النصفي، من الوصول إلى قمة برج (نينا تاور) الذي يرتفع 300 متر في شبه جزيرة كاولون.

وقال: “كنت خائفا جدا.. فيمكنني عند تسلق جبل أن أتشبث بصخور أو فتحات صغيرة، لكن لا يمكنني مع الزجاج سوى أن أعتمد على الحبل الذي أتدلى منه”.

ونجح لاي في جمع 5.2 مليون دولار بالعملة المحلية (أي ما يعادل 670639 دولارا أمريكيا).

وكان قد توج قبل عام 2011 بطلا لآسيا 4 مرات في تسلق الصخور، واحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم في إحدى المرات.

وبعد الحادث الذي تعرض له، استأنف التسلق مع ربط كرسيه المتحرك بنظام يعمل بمجموعة بكرات، وقبل 5 سنوات تمكن من صعود جبل ليون روك الذي يبلغ ارتفاعه 495 مترا، وهو رمز في التراث الشعبي للمثابرة والعزيمة في هونج كونج.

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