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استقالة مدرب شريف تيراسبول قبل مواجهة يونايتد

منذ 11 دقيقة
كرة القدم

كرة القدم

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أعلن نادي شريف تيراسبول الثلاثاء استقالة مدربه ستيبان توماس قبل يومين من مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويترك لاعب كرواتيا السابق، الذي تولي مسؤولية الفريق المولدوفي في يونيو\حزيران الماضي، الفريق متصدرا لدوري الدرجة الأولى بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه.

ويحتل الفريق المركز الثالث في المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي بثلاث نقاط، بفارق ست نقاط خلف يونايتد وتسع خلف ريال سوسيداد المتصدر.

وخسر شريف تيراسبول في الدوري للمرة الأولى بقيادة توماس أمام بتروكاب مطلع الأسبوع الجاري، بعدما فاز في ثماني مباريات وتعادل في ثلاث.

وقال توماس بعد المباراة “يبدو أن اللاعبين كانوا يفكرون في مباراة مانشستر. غاب عنهم التركيز وأتحمل المسؤولية”.

ويحل شريف ضيفا على يونايتد يوم الخميس قبل أن يستضيف أومونيا نيقوسيا في الجولة الأخيرة بالدوري الأوروبي في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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