السبت 18 صفر 1443 ﻫ - 25 سبتمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استمرار غياب ميسي لمباراة باريس القادمة

منذ 16 ساعة

ميسي

A A A
طباعة المقال

يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام مونبلييه السبت في الدوري الفرنسي لكرة القدم، لإصابته في ركبته بحسب ما أعلن ناديه الجمعة.

وعاد أفضل لاعب في العالم ست مرات “إلى الجري اليوم بحسب البروتوكول الموضوع لتعافيه. سيتم تقييم حالته مجددا الأحد” قبل يومين من المباراة الهامة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان مدربه ومواطنه ماوريسيو بوكيتينو شرح الأسباب التي دعته الى استبدال ميسي في ربع الساعة الأخير من مباراة فريقه ضد ليون (2-1) في الدوري الأحد وهي معاناته من إصابة بكدمة في ركبته اليسرى.

وخرج ميسي من الملعب وحل بدلا منه الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي وبدا الذهول على النجم الأرجنتيني لدى خروجه من المستطيل الأخضر، حتى أنه رفض مصافحة اليد الممدودة من قبل مدربه.

وغاب ميسي عن المباراة ضد متز (2-1) في الدوري المحلي حيث يتصدر سان جيرمان بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وانتقل ميسي (34 عاما) مطلع الموسم إلى سان جيرمان بصفقة حرة، بعدما أمضى نحو عقدين في صفوف برشلونة الإسباني. ولا يزال يبحث عن هدفه الأول مع الفريق المملوك قطريا.

ويغيب أيضا عن مواجهة مونبلييه، لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي وقلب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من منوعات

عبادي الجوهر وهدى الفهد يحييان حفل “اليوم الوطني السعودي 91”
نجوى كرم تحيي ليلة من العمر في مهرجان جرش
ياسمين عبدالعزيز
الفنانة ياسمين عبد العزيز تنشر أول صورة لها خلال علاجها في سويسرا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

بالفيديو: لقطات تحبس الأنفاس.. نادل يحتجز مديره بسكين على عنقه لمدة 5 ساعات
دولار- تعبيرية
هذه كمية الدولارات المخبأة في المنازل!
تيك توك
لكسب المال على “تيك توك”.. إليك هذه النصائح