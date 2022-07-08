استنفار عسكري في إسبانيا بسبب "مزحة" على سناب شات (فيديو)

تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي منصة للتعبير والتسلية، وتغزو التطبيقات مقاطع فيديو تتضمن مزاحًا ومقالب ينفذها المستخدمون بأصدقائهم أو أقربائهم أو أشخاص في الشوارع.

غير أنّ مزحة على تطبيق “سناب شات”، استدعت استنفارًا عسكريًا في إحدى الدول الأوروبية.

في التفاصيل، تسبّب شاب بريطاني وصف بـ”الطالب النابغ” بتهديد أمني لإسبانيا من خلال مزحة على تطبيق “سناب شات” كلفته إدانة جنائية وغرامة ضخمة.

وتعود أحداث القصة خلال سفر الشاب البريطاني ذي الأصول الهندية أديتيا فيرما، إلى جزيرة مايوركا عندما نشر على موقع التواصل قائلا: “سأفجر هذه الطائرة.. أنا من طالبان”.

وعلى إثر ذلك، انطلقت طائرتان مقاتلتان من طراز “إف 18” من قاعدة عسكرية في مدينة سرقسطة شمالي إسبانيا، لمرافقة طائرة “إيزي جيت”، التي كانت تقل الشاب صاحب الـ18 عاما.

وألقت السلطات الإسبانية القبض عليه لاحقا ليمثل أمام القضاء، فيما قال المدعي العام إن مزحته “المخيفة” كلفت السلطات الإسبانية 100 ألف دولار في عملية إقلاع طائرتين حربيتين لمعالجة التهديد الأمني.

ويواجه فيرما، إدانة جنائية وغرامة ضخمة، لتسبّبه في تهديد أمني لإسبانيا عبر مزحته.

هذا وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن فيرما يعتبر لاعبًا بارعا في الشطرنج، وكانت جامعة كامبريدج المرموقة قد عرضت عليه الالتحاق بها.