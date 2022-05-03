استيقاظ مُسن صيني قبل حرق جثته بثواني.. فيديو

في موقف غريب ونادر اصاب العديد من الأشخاص بالذهول والصدمة، حيث تم إنقاذ رجل مسن من حرق جثته حياً بعد أن وجده العمال يتحرك داخل كيس الجثث.

وسجلت كاميرا فيديو المشاهد التى ظهرت لقطات بها على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية ومسؤولين يرتدون ملابس واقية يسحبون كيساً أصفر لجثة من على رافعة طبية ويخبرون العاملين في دار رعاية المسنين في شنجهاي بفتحها لفحص “الجثة”.

وسمع أحد الأشخاص وهو يصرخ على مقدمي الرعاية انه اتى الى هناك لحمل جثة المسن ولكن وجده لازال يتنفس ويتحرك داخل كيس الموتى، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

وبعد هذا الأمر أقدم المسؤولين على فتح كيس الجثة ونزع الغطاء من على راس المسن، مؤكدين أنه لا يزال على قيد الحياة، ليقوموا بعد ذلك بإعادة النقالة إلى داخل دار رعاية المسنين.

وأكد المسؤولون الحكوميون في منطقة شنجهاي بوتو أن العاملين في دار رعاية المسنين وضعوا المتقاعد في كيس جثة وأرسلوه إلى متعهدي دفن الموتى لحرقه.

وبعدها تم نقل الرجل المسن منذ ذلك الحين إلى المستشفى لإجراء فحص مفصل وتأكد أن حالته مستقرة، ثم اعتذر متحدث باسم دار رعاية المسنين عن سوء التعامل مع مريضها وقال إنهم يعملون الآن مع مسؤولي المدينة لإنشاء وحدة خاصة للتحقيق في الحادث الذي وقع يوم الأحد.