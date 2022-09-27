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اسكتلندا تصعد للقسم الأول في دوري الأمم

منذ 8 دقائق
منتخب أوكرانيا

منتخب أوكرانيا

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تعادلت اسكتلندا سلبيا خارج أرضها أمام أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم (الثلاثاء 27-9-2022) لتحصد نقطة ثمينة حسمت صعودها إلى القسم الأول في البطولة حيث استضافت الدولة التي مزقتها الحرب مباراتها الأخيرة في المجموعة في بولندا.

وتصدرت اسكتلندا، التي كانت قد بدأت مشوارها في النسخة الأولى للبطولة من القسم الثالث، المجموعة الأولى بالقسم الثاني برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن أوكرانيا.

وكانت تحتاج إلى تجنب الهزيمة لضمان الترقي لثاني مرة في ثلاث مشاركات.

ولاحت العديد من الفرص لكل فريق لكن أخطرها كان من نصيب أوكرانيا، حيث سدد أندريه يارمولينكو فوق العارضة من مسافة قريبة في الدقيقة الثامنة وتصدى الحارس كريج جوردون لمحاولة من ميخايلو مودريك بعد الاستراحة مباشرة.

وفازت اسكتلندا بقيادة المدرب ستيف كلارك، والتي خسرت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 3-1 أمام أوكرانيا في وقت سابق هذا العام، في أربع مباريات وتعادلت في واحدة من آخر ست مباريات.

    المصدر :
  • رويترز

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