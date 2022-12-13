اسماعيل أحمد رسمياً يعود إلى الرياضي بيروت

علمت “النهار” من مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، ان اللاعب اسماعيل احمد (46 سنة) الذي فسخ عقده مع الاتحاد السكندري لأسباب عائلية وفق ما ذكرت مصادر مسؤولة في النادي المصري، حسم خياره وانضم رسميا الى فريق الرياضي بيروت لموسم 2022 – 2023.

واحمد سيشكل بخبرته الواسعة في الدوري اللبناني، اضافة كبيرة للفريق البيروتي الى جانب وائل عرقجي، افضل لاعب في آسيا، الذي يطمح لاستعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي لصالح فريق بيروت فيرست كلوب الذي احرز بطولة الدوري للمرة الاولى في تاريخه.

وعودة “الفرعون” اسماعيل احمد الى الرياضي بيروت تلت عودة “اسطورة” كرة السلة اللبنانية فادي الخطيب (43 سنة) الى فريقه السابق الحكمة بيروت.

وشارك احمد في الموسم الماضي مع الرياضي بيروت في الدور نصف النهائي “فاينال فوز” وقاد فريق للفوز على دينامو لبنان 3 – 1، قبل يتعرض لإصابة في المباراة الثالثة في الدور النهائي امام بيروت فيرست كلوب الذي انتهى لصالح بيروت بنتيجة 4 – 3.