اسم مولودة جيجي حديد يفجر جدلا واسعا ... لا معنى له ولا أصل

أثار اسم مولودة العارضة الفلسطينية الأصل جيجي حديد والفنان زين مالك جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفور إعلان صديقها المطرب زين مالك، الخميس، عن اسم مولودتهما “خاي”، سادت حالة من الجدل بين معجبيها هو معنى وأصول الاسم الغريب.

وأشارت إحدى مستخدمات موقع “تويتر” إلى أن اسم “خاي” يعني “القوي” بالعربية، و”خندق” بالهندية.

​وقالت مستخدمة أخرى أن اسم “خاي” هو اختصار لاسم “خيرية”.

​وسأل بعض المغردين على “تويتر” جيجي حديد عن كيفية اختيارها لاسم مولودتها.

وعبر بعض المستخدمين عن إعجابهم بالاسم، فيما قال مواقع أجنبية إن خاي بالفرعونية يعني “المختارة” أو “المتوجة” وأنه أيضا يستخدم في فيتنام للذكور ومعناه “المحارب”.

ووفقا لصحيفة “إيفننغ ستاندرد” البريطانية، فإن اسم “خاي” يعني “الشخص المختار” أو “الملوك” أو “النبل” باللغة العربية، ولكن معاجم العربية تخلو من هذه الكلمة.

ويشار إلى أن محمد حديد والد جيجي حديد، فلسطيني الأصل، بينما والد صديقها زين مالك، ياسر مالك، باكستاني بريطاني.

كما رجح موقع “إي!” الأمريكي أن تكون جيجي حديد وزين مالك سميا ابنتهما “خاي” على اسم بعض النساء في عائلة عارضة الأزياء، إذ أن جدتها لوالدها اسمها خيرية ضاهر حديد، بينما أخت حديد الصغرى اسمها إيزابيلا خير حديد.

وبالبحث يتبين أن هناك أسماء مشابهة في اللغة العبرية، مثل حركة “كاهانا خاي” التي حظرت في عام 1992، واسم مردخاي.

ولم تخرج جيجي حديد أو زين مالك لتوضيح معنى اسم طفلتهما الأولى “خاي”.

​وفي شهر سبتمبر/ أيلول 2020، أنجبت جيجي حديد طفلتها الأولى من صديقها المغني زين مالك.

نشرت الأم صورة على إنستغرام والأب يمسك بيد ابنته، معلقة، انضمت ابنتنا إلى كوكبنا في نهاية هذا الأسبوع وقد غيرت عالمنا.

كما نشر زين مالك صورة لطفلته وكتب، الطفلة وجيجي بصحة جيدة، والحب الذي أشعر به تجاه هذا الكائن الصغير يفوق استيعابي.

في وقت سابق، كشفت جيجي حديد للمرة الأولى أمام معجبيها في بث على “إنستغرام” عن حملها، الذي أعلنت عنه خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.

Yes 'khai' in Arabic means strong but it also means ditch in hindi which is kinda bothering me gigi didi @GiGiHadid — naamnaibataungi (@rushutthefuckup) January 23, 2021

Gigi Hadid finally revealed her daughter’s name “Khai“ for Khairiah — إيمي الريّاش (@Emy_AL_) January 23, 2021

@GiGiHadid how did you choose the name of khai? 🥺😍💗 — ؘ (@khaihrdid) January 23, 2021

KHAI IS THE MOST ADORABLE NAME PLEASE- @GiGiHadid @zaynmalik you two and khai o w n my heart 😭🥺❤️ — louis tomlinson owns my heart (@Ot5Shawn) January 22, 2021