فيديو يوثق لحظات الرعب.. اشتعال النار بمحرك “بوينغ 737” وهذا ما فعله الركاب

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عاش ركاب إحدى طائرات بوينغ 737 حالة من الرعب والخوف، بعد اشتعال النار في محرك طائرة تابعة لشركة “أوتاير” الروسية، وفق ما أظهر مقطع فيديو.

وقالت صحيفة “الصن” البريطانية، الخميس، إن الطائرة كانت تستعد للقيام برحلة داخلية من العاصمة موسكو إلى مدينة ماخاتشكالا، الأربعاء، مشيرة إلى أن النيران اشتعلت في أحد المحركين خلال وجودها على مدرج الإقلاع.

ويُظهر مقطع فيديو صوره أحد المسافرين، النيران المنبعثة من المحرك، بينما كانت صيحات الركاب تتعالى، مطالبين الطاقم بتدبر الأمر.

وأوضح المصدر أن عددا من الركاب فتحوا مخرج الطوارئ وخرجوا عبر الجناح الأيمن للطائرة، قبل أن يعودوا مرة أخرى إلى المقصورة بناء على طلب أفراد الطاقم.

وجرى اعتقال 3 أشخاص، من بين أولئك الذين حاولوا مغادرة الطائرة بفتح مخرج الطوارئ، من أجل الاستجواب والتحقيق.

وقال أحد المسافرين: “كان تصرفا طبيعيا بالنسبة للأشخاص الذين يجلسون في المقاعد المجاورة لمخرج الطوارئ، وهم يشاهدون اندلاع النيران بالقرب منهم”.

ووفقا لشركة الطيران، فإن انقطاع تدفق الهواء تسبب في انفجار أحد الآليات الموجودة في المحرك قبل دقائق قليلة عن الإقلاع.

وأضافت: “الوضع طبيعي، الطائرة تعمل بكامل طاقتها ولا شيء يهدد سلامة الركاب. سيتم تنفيذ الرحلة على متن طائرة أخرى”.

استأثرت كارثة طائرة “بوينغ 737 ماكس 8” التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية الأسبوع الجاري باهتمام عالمي؛ خاصة أنها المرة الثانية في أقل من ستة أشهر التي يتعرض فيها هذا الطراز لحادث سقوط مميت.

وانضمت الولايات المتحدة لدول عديدة منعت “بوينغ ماكس” من التحليق؛ فقد أصدر الرئيس دونالد ترامب الأربعاء أمرا فوري النفاذ حظر بموجبه تحليق جميع طائرات “بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9” في بلاده.

وتجاوبا مع هذا الحدث الخطير، نشرت صحيفة “ذا هيل” الإلكترونية الأميركية بعض المعلومات عن طائرة بوينغ 737 ماكس مثار الجدل.

ونوهت الصحيفة إلى أن حادثة تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس 8 في إثيوبيا الأحد الماضي –التي أودت بحياة 157 شخصا كانوا على متنها- هي الثانية بعد سقوط طائرة من الطراز نفسه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تابعة لشركة “لايون أير” في إندونيسيا، وقُتل خلالها 189 فردا.

وتقول الصحيفة إن كلا الحادثين قيد التحقيق حاليا من قبل إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة.

اكس 8 وماكس 9

تستهل صحيفة “ذا هيل” تقريرها بالقول إن حادثي التحطم في إثيوبيا وإندونيسيا اقتصرا على طراز ماكس 8، إلا أن قرار حظر الطيران الذي أصدره ترامب شمل طراز ماكس 9 أيضا.

والفرق الأكثر وضوحا بين الطرازين يتمثل في الحجم؛ ففي حين يبلغ طول ماكس 8 نحو 130 قدما وتتسع لمئتي مقعد، فإن ماكس 9 أطول بنحو عشرة أقدام، ويمكنها إجلاس 220 راكبا.

ويعد طراز ماكس 9 الأقل شيوعا؛ إذ بيعت منها 41 من إجمالي 387 طائرة ماكس، وسُلمت إلى شركات طيران مختلفة.

ورغم أن أسباب تحطم الطائرتين لا تزال غير معروفة، فإن إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة كانت أصدرت توجيها طارئا للتحقيق بشأن صلاحية الطائرة للطيران عقب حادثة سقوط طائرة شركة “لايون أير” في إندونيسيا، وشمل التوجيه طراز ماكس 9 أيضا.

وتنوي شركة بوينغ إضافة طرازين جديدين لسلسلة 737 ماكس، هما ماكس 7 وماكس 10، وإدخالهما الخدمة التجارية في عامي 2019 و2020.

سكاي نيوز