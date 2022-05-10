اشرف زكي يدعي على زوج منة عرفة للتشهير بزوجته "روجينا"

يعود زوج الفنانة منه عرفة “محمود المهدي” الى الواجهة من جديد وغالباً ما يقع في مشاكل متكرره بسبب تصريحاته كل فترة، والتي كانت آخرها انتقاده للفنانة روجينا بالإساءة إلى الأماكن الدينية بعد ترويجها لمسلسلها في رمضان الماضي من امام الكعبة وهي تأدي مناسك العمرة.

هذا وقد حرر شعبان سعيد، محامي أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية محضراً يتهم فيه محمود مهدي، زوج الفنانة منة عرفة بالتشهير بزوجته الفنانة روجينا والإساءة إليها عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وقيد المحضر، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من ناحية أخرى كشف النقيب أشرف زكي، عن تفاصيل تقديم بلاغ للنائب العام ضد محمود المهدي، وذلك بسبب الإساءة التي وجهها للعديد من الفنانين المصريين.

وقال أشرف زكي في تصريحات صحفية: “قدم العديد من الفنانين بلاغات للنائب العام، بسبب تصريحات المدعو محمود المهدي ضدهم، والتي تناولت التعدي على بعضهم بالعديد من الألفاظ، وتعد خطوة المجلس الأعلى للإعلام الإجراء الثاني ضد التطاول”.

يذكر أن روجينا شاركت في السباق الرمضاني الماضي ٢٠٢٠، بمسلسل انحراف وحقق نجاحاً كبيراً فور عرض أولى حلقاته وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.