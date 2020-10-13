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اصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 13 - أكتوبر - 2020 5:54 مساءً
رونالدو

رونالدو

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في خبر صدم محبيه، اعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة اللاعب كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي، بفيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد أن النجم البرتغالي، البالغ من العمر 35 عاما، سيغيب عن مواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية، غدا الأربعاء، لكنه أكد أن اللاعب “بخير” ولم تظهر عليه أية أعراض وخضع للعزل الذاتي، بحسب وكالة “رويترز”.

ويمتلك رونالدو مشوار رياضي حافل بالإنجازات، مع ​منتخب بلاده، ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي حاليا.

وشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 4 مرات، 2006 و 2010 و 2014 و 2018، ولكن كانت أبرز إنجازاته في المونديال، التأهل إلى نصف النهائي في 2006.

وحصل رونالدو على جائزة الكرة الذهبية في أعوام 2009 – 2013 – 2014 – 2016 – 2017. وجائزة الحذاء الذهبي في أعوام 2008 – 2011 – 2014 – 2015. وجائزة أفضل لاعب في العالم من فيفا في 2016 – 2017.

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