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اصابة لاعبة التنس نافراتيلوفا بسرطان الحلق والثدي

منذ 9 دقائق
لاعبة التنس الأولى عالميا سابقا مارتينا نافراتيلوفا

لاعبة التنس الأولى عالميا سابقا مارتينا نافراتيلوفا

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كشفت لاعبة التنس الأولى عالميا سابقا مارتينا نافراتيلوفا الاثنين 2\1\2023 عن إصابتها بسرطان الحلق والثدي.

واللاعبة الأمريكية المولودة في تشيكوسلوفاكيا السابقة من بين أساطير التنس حيث حصدت 59 لقبا إجمالا في البطولات الأربع الكبرى في الفردي والزوجي.

وقالت اللاعبة السابقة البالغ عمرها 66 عاما في بيان لاتحاد المحترفات “إنها ضربة مزدوجة خطيرة لكن يمكنني التعامل معها.

“أتمنى الخروج من هذه الأزمة، سأبتعد لفترة لكني سأقاتل”.

وكانت نافراتيلوفا، المولودة في جمهورية التشيك لكنها أصبحت مواطنة أمريكية في 1981، كافحت سابقا سرطان الثدي في 2010.

وأضافت نافراتيلوفا أن المرض في مراحله الأولى وستبدأ العلاج الأسبوع المقبل.

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