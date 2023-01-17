الثلاثاء 24 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 17 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اصالة تدعم اليسا بعد خضوعها لعملية جراحية

منذ دقيقة واحدة
اصالة نصري

اصالة نصري

A A A
طباعة المقال

حرصت النجمة أصالة نصري، على دعم صديقتها وزميلاتها الفنانة إليسا، بعد خضوعها لعملية جراحية في كف يدها، خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت أصالة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: “ألف سلامه على قلبك الله يعافيكي يا ألّوستنا الغاليه الحبيبه”.

وكانت قد كشفت النجم استعدادها لإجراء عملية جراحية.

وعلى جانب أخر طرحت إليسا أولى أغنياتها في 2023، والتي حملت اسم “ما تندم على شي”، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل “الثمن”، الذي يقدم بطولته الفنان باسل خياط، ونيقولا معوض، ورزان جمال.

    المزيد من منوعات

    اكبرة معمرة جديدة تدخل موسوعة غينيس وهي راهبة فرنسية الأخت أندريه تبلغ 118 عاما
    وفاة اكبر معمرة في العالم عن 118 عاما في فرنسا
    الناقد الفني طارق الشناوي
    طارق الشناوي: منة شلبي نموذج من سعاد حسني
    الفنانة نور
    نور تتعاقد على بطولة فيلم "بيت الروبى" بجانب كريم عبدالعزيز

    الأكثر قراءة

    الدكتور باتريك مارديني
    الدولار الى 165000 ليرة في هذا التاريخ!
    لبنان
    بالأرقام ... إليكم عدد سكان لبنان والكثافة السكانية ومتوسط الأعمار
    لاعبة سيرك
    بالفيديو: مشهد هزّ المكسيك... سقوط لاعبة سيرك بعدما خانها الطوق