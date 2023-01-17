اصالة تدعم اليسا بعد خضوعها لعملية جراحية

حرصت النجمة أصالة نصري، على دعم صديقتها وزميلاتها الفنانة إليسا، بعد خضوعها لعملية جراحية في كف يدها، خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت أصالة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: “ألف سلامه على قلبك الله يعافيكي يا ألّوستنا الغاليه الحبيبه”.

ألف سلامه على قلبك الله يعافيكي ياألّوستنا الغاليه الحبيبه 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 https://t.co/zr54xDkDkh — Assala (@AssalaOfficial) January 17, 2023

وكانت قد كشفت النجم استعدادها لإجراء عملية جراحية.

وعلى جانب أخر طرحت إليسا أولى أغنياتها في 2023، والتي حملت اسم “ما تندم على شي”، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل “الثمن”، الذي يقدم بطولته الفنان باسل خياط، ونيقولا معوض، ورزان جمال.